Batida entre carro e motocicleta congestiona trânsito no centro

Da redação ac24horas - 28/03/2017 09:50:53

Uma batida entre um carro (Jeep Renegade) e uma moto Bis, no cruzamento entre a avenida Brasil e a rua Marechal Deodoro, na manhã desta terça-feira, 28, no Centro de Rio Branco, praticamente parou o trânsito em pleno horário de pico na região. Agentes da RBTrans estão no local. Houve apenas danos materiais. A condutora da moto sofreu ferimentos leves.