Angelim denuncia suposto desmonte da Caixa Econômica e do Banco do Brasil

Da redação ac24horas - 28/03/2017 08:50:58

Seguindo o discurso que o governo do presidente Michel Temer (PMDB) é ilegítimo e golpista, o deputado federal Raimundo Angelim (PT) criticou no plenário da Câmara dos Deputados, o que ele classifica como “a política insana de destruição das conquistas do Estado brasileiro patrocinada pelo governo ilegítimo de Michel Temer”.

O petista denuncia uma suposta campanha de destruição promovida pelo governo do PMDB que poderá resultar no desmonte dos bancos públicos Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil. Para Angelim, as medidas já anunciadas dão conta da demissão de 18 mil funcionários no Banco do Brasil e outros 10 mil na Caixa.

“Registro meu protesto e repúdio a esse desmonte destas duas instituições centenárias Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”, diz o petista ao afirmar que a restruturação das agências é um nome pomposo para o fechamento de centenas de agências dos dois maiores bancos estatais brasileiros.

“Tudo isso contribuirá para uma redução ainda maior da atividade econômica e aumento da recessão. Foram justamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que ampliaram crédito para a sociedade brasileira, de 38%, em 2008, para 57%, em 2016, enquanto os privados tiveram redução de 5%, nos últimos 2 anos”, acrescenta Angelim.