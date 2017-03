Vale do Juruá ficou de novo sem sinal de telefonia e internet

Da redação ac24horas - 27/03/2017 08:37:42

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, e região, ficaram novamente, em menos de uma semana, por mais de sete horas sem o sinal de telefonia móvel e internet. O problema aconteceu no sábado, dia 25. Os serviços pararam às 14 horas e foram retomadas às 21 horas, apenas.

A situação já se tornou um problema constante da população cruzeirense, que sequer é comunicada pelas empresas responsáveis, seja por mensagem ou telefona, dos motivos pelo qual o sistema foi interrompido.

O transtorno ocasiona problemas desde o simples fato de falta de comunicação como também afeta a economia da cidade. Setores do comercio que necessitam vender com cartão de crédito e débito, por exemplo, deixam de efetuar suas vendas. Os taxistas e mototaxistas são outras classes que também reclamam constantemente deste problema.

Até o fechamento da edição, a TV Juruá não conseguiu contato com a operadora que executa o serviço falho.