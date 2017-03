Tudo menos isso!

Luis Carlos Moreira Jorge - 27/03/2017 06:44:24

A deputada Leila Galvão (PT) pode ser acusada de ser uma ranheta do PT, se reclamar da sua presença cansativa em todos os tempos destinados aos partidos nas sessões da Assembléia Legislativa, mas na questão da honestidade é impecável. Por isso, vejo como grotesca esta ação que está respondendo, acusada de ter repassado ao ex-prefeito Everaldo Gomes, a prefeitura sucateada e com os seus dados econômicos deletados nos computadores, acusações das quais deve se livrar, com certeza, por serem pífias A deputada Leila (foto) está naquela pequena cota de políticos que andam numa linha reta. E foi uma das melhores prefeitas que teve Brasiléia. O resto fica por conta do natural enfrentamento com os adversários políticos. Já lhe fiz muitas críticas, mas desta vez tenho que ser justo.

Fora da disputa

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, o Burica (PT), andou ensaiando ser candidato a deputado estadual em 2018, mas desistiu. Foi o que me disse numa rápida conversa semana passada.

Prefeito atrapalhado

O prefeito de Feijó, Kiefe, anda meio atrapalhado na administração da prefeitura, falta firmeza.

Enfim a votação!

Vai para a pauta do Tribunal de Justiça na próxima quarta-feira, o “Mandado de Segurança” para a instalação da “CPI da Venda de Casas”. Deve ser acatado. E como uma coisa puxa a outra, a mesa diretora da Aleac terá de instalar também a “CPI da BR-364”.

O Flaviano Melo amanhã

Quando as pesquisas apontaram o amplo favoritismo do então candidato ao governo, Jorge Viana (PT), a quase esmagadora maioria dos seus aliados na prefeitura, o abandonou na campanha. Se as pesquisas mostrarem o candidato da oposição disparado nas pesquisas, o Marcus Alexandre, se candidato for, pode ser o Flaviano Melo amanhã, perderá aliados.

Expectativa de poder

Esta grande gama de partidos nanicos que orbita em torno da FPA é porque colocou do periquito ao papagaio, aboletados em cargos graciosos no governo e prefeitura. Mas, no momento que surgir outra expectativa de poder na oposição pula fora do barco.

Político centrado

Observem bem o deputado federal Flaviano Melo (PMDB). Já o viram metido em alguma discussão dentro da FPA? Não entra porque é um político experiente e sabe que as grandes questões, como as escolhas e o afunilamento em duas candidaturas ao Senado, na oposição, só acontecerão no meado do próximo ano. Por isso, não perde tempo e nem saliva.

Como fica a Marilete?

A justiça eleitoral ainda não julgou o pedido de cassação da prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, por abuso de poder econômico. Deveria marcar a pauta para cassar ou arquivar a acusação formalizada no curso da campanha. Até porque não é nada complexo.

Não repetir o erro

O ex-deputado José Bestene é uma das boas cabeças da oposição. No comando do PP, não pode mais cometer o erro que cometeu na questão da indicação do vice na última eleição municipal. É o tipo de escolha que não comporta a emoção na decisão sobre o vice na chapa da oposição para o governo. Em política não se pode repetir o mesmo erro.

Já vai complicar

Fala-se no lançamento de um dirigente da SUDAM, irmão do deputado Nicolau Junior (PP), para deputado federal. Ambos são cunhados do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP). Se for verdade, isso vai virar uma espécie de República dos Cunhados.

Virou um escândalo

Em Feijó, consta, existem 700 pescadores profissionais registrados. Mais da metade não sabe diferenciar um mandi de um tambaqui. Tem até mulher de vereador ganhando como pescadora. O fato vem sendo denunciado pelo jornalista Antonio Messias e deveria ser apurado pela PF.

Cara e coroa

Em recente pesquisa feita em Feijó, com 73% de aprovação, Francimar Fernandes, aparece como o “melhor prefeito” que a cidade já teve. E por ironia do destino, o ex-prefeito Merla Al buquerque, seu filho, surge na dita pesquisa como o “pior prefeito”, com 90% de rejeição.

Em boa hora

O comando da PM, em muito boa hora fez retornar o GIRO – patrulhamento da cidade com motos, que estava sem uma ação mais incisiva há bastante tempo. É um tipo de ação policial eficiente porque o deslocamento dos agentes policiais se torna mais rápido.

Fronteira livre

Sábado passado fui à Brasiléia. Tanto na ida como na vinda não encontrei um ponto de revista de carros. Poderia ter passado com armas e drogas sem problemas. Por isso é que quase todo o dia a policia faz apreensão de droga e armas com bandidos e mais armas e drogas entram.

Briga interessante

Para dirigentes da oposição o deputado federal Alan Rick (PRB) tem dito que vai tirar o seu partido da FPA. Não é algo fácil. O grupo da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do vereador Manuel Marcos (PRB) negam qualquer hipótese do PRB entrar numa coligação da oposição.

Aspecto religioso

Tirar o PRB da FPA não é fácil. O PRB é um partido da Igreja Universal, á qual o vereador Manuel Marcos e a deputada Juliana Rodrigues (PRB) pertencem. E o deputado federal Alan Rick (PRB) é da Igreja Batista do Bosque. É um aspecto religioso que pesa.

Chega ser impressionante

Um amigo deputado estadual pela oposição comentou a um grupo de jornalistas,semana passada um fato que diz ser “impressionante”: “ Luis Carlos,não se vê ninguém de experiência, só figuras sem expressão política ou da sociedade, posando de coordenador de campanha do senador Gladson Cameli (PP) ao governo. Tudo muito amador”.

Ligados na reeleição

O senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado federal Léo de Brito (PT) são os que estão mais ligados e fazendo política na briga pela reeleição. E ambos com algo em comum: não direcionam só as suas emendas parlamentares para os seus partidos, alocam de forma ampla.

Faturando tudo

O “OPINIÃO” está batendo recorde de prêmios jornalísticos, mesmo sendo o mais novo dos jornais impressos. O Jornalista Resley Saab voltou a faturar mais um primeiro lugar, o prêmio instituído pelo MP. Outro ponto a se destacar no OPNIÃO é a visão empresarial moderna do proprietário Acrevenus. E de também não censurar as matérias que vão sair no jornal.

Não tem como segurar

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, não tem mais como segurar um quadro de 520 funcionários na prefeitura do município que, perfeitamente, pode funcionar com a metade. Não se pode ter contemplação com uma situação desta ou vai se limitar a pagar o servidor.

O certo é o duvidoso

O chapão da FPA a ser puxado para deputado federal elegerá parlamentares. A chapinha que está sendo montada pelo presidente do PDT, Luiz Tche, é uma dúvida se conseguirá fazer um deputado. Avaliando isso, o deputado Eber Machado (PSDC) irá para o chapão.

Segurança da defesa

O fato de se ter na presidência da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Rio Branco o vereador Emerson Jarude (PSL), um advogado, é a garantia do vereador Juruná que terá direito a uma ampla defesa antes do pedido de sua cassação ir para o plenário.

Vale para todos

Não pode haver protecionismo ou direcionamento. Se acabar o chamado “fórum privilegiado” para os parlamentares, tem que acabar para os membros do Judiciário e do Executivo. Por qual motivo, quando se fala em fim de privilégios, só quer se atingir o Legislativo? Valer para todos.

Delação premiada

O vereador Juruna (PSL) deverá mesmo começar a cumprir pena imediatamente, a não ser que consiga outro Habeas-Corpus. Está prometendo “abrir a boca”. Se, ele sabe algum “podre” de políticos que, então faça uma delação premiada e espatife o ninho da pata.

Ampla defesa

Antes de qualquer procedimento para cassar o seu mandato deve ser dado ao vereador Juruna (PSL), assim que for preso, o mais amplo direito de defesa na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Rio Branco. Cassar mandato é a medida mais extrema de um parlamento.

Cassação em massa

Falando em cassação poderá acontecer uma cassação em massa de vereadores de Manuel Urbano, há um pedido tramitando neste sentido, formulado pelo Ministério Público.

Só contou o possível milagre

O ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) articula a vinda para a oposição de dois partidos nanicos da FPA. Contou o possível milagre, mas não revelou os nomes dos santos. Se as pesquisas apontarem o candidato da oposição ao governo bem situado, não duvido que isso possa ocorrer.

Fatos que vão movimentar

Dois fatos vão movimentar a semana na área política. Um é a possível prisão do vereador Juruna (PSL) que teve o seu recurso para não ir preso negado por unanimidade no Tribunal de Justiça. O outro é o “Mandado de Segurança” para se criar a “CPI da Venda de Casas”, que será julgado pelo TJ, na quarta-feira. Dois temas explosivos e que deverão puxar os debates na Camara Municipal de Rio Branco e na Assembléia Legislativa.