Trabalhadores elegem novo presidente do Sindicato dos Camelôs e feirantes na capital

Da redação ac24horas - 27/03/2017 08:28:38

O Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco (Sincafe) tem novo presidente desde a tarde do último sábado, 25. O relojoeiro Tadeu Macedo passou a ocupar o lugar do vereador Juruna, que agora é o vice-presidente do Sincafe. A eleição com chapa única reuniu mais de 900 camelôs, lojistas, ambulantes e feirantes na quadra de esportes do Colégio Acreano.

Juruna aproveitou para fazer um balanço dos anos em que dirigiu o sindicato. “Trabalhei muito estes anos todos junto às autoridades para obtenção de recursos que passam dos R$25 milhões que hoje podem ser vistos na construção do Shopping Popular, no Calçadão da Benjamim Constant; na revitalização das pensões do Mercado Aziz Abucater, a reconstrução do Camelódromo Aureliano Cirino pós-alagação; construção de novos quiosques e assentamento de camelôs e feirantes, além de muitas outras conquistas. Os avanços vem desde os tempos de Jorge Viana mas nossa classe conquistou muita coisa mesmo foi com o Marcus Alexandre, que é um prefeito que ajuda muito nossa categoria”, disse ele.