Sistema do governo do Acre na internet sai do ar e assusta usuários

Da redação ac24horas - 27/03/2017 10:27:56

Uma queda no sistema de informações mantido pelo do Governo do Estado na rede internet assustou aos usuários e pessoas em busca de informações. Todo o sistema saiu do ar e não havia informações aos usuários. Apesar do clima de apreensão, pois o sistema também entrou em pane na semana passada.

Foi solicitado a Assessoria de Comunicação do Governo do Estado uma explicação par ao fato, tendo a Assecom comunicado ter sido o problema por manutenção técnica corretiva. Veja a nota:

“Informamos que será realizada uma manutenção corretiva nos switchs principais a rede AC.GOV na segunda feira (27/03/2017). Com isso poderá ocorrer interrupção nos serviços de INTRANET/INTERNET de todos os serviços e Secretarias de Estado atendidas pelo link de internet do governo e acesso ao site do governo, diário oficial e todos os sites e emails ac.gov.br.”