Silvio Santos será candidato a deputado pelo Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 27/03/2017 22:34:14

Bom dia! Boa tarde! Boa Noite!

Ha-Ha-Hi-Hi, depois de Dr. Rey anunciar que queria ser senador pelo Acre, agora é a vez de uma outra estrela colocar seu nome à disposição dos eleitores acreanos para um cargo mais modesto. É verdade, Silvio Santos será candidato a deputado estadual pelo Acre. E tem mais, ele espera receber uma expressiva votação no município de Tarauacá, a terra do abacaxi grande e da mulher bonita. Encontrei a celebridade passeando no centro de Rio Branco, ele pediu a este blogueiro que tem apenas três leitores, anunciasse sua decisão. Ele procura um partido que aceite sua filiação.

Calma, gente. Trata-se do homônimo do famoso homem do baú, mas ele não deixa de trilhar os mesmos caminhos do Silvio Santos, do SBT. Ele é locutor de rádio, anuncia promoções em lojas, assessora políticos e nas horas vagas procura um grande amor para completar sua vida. Este é Silvio Santos Oliveira, a voz de ouro da terra do abacaxi, que ainda não tem um baú, mas espera encher as urnas com os votos dos eleitores acreanos. Atenção dirigentes partidários, ele espera apenas um convite para assinar a ficha de filiação e cair na estrada em busca de apoio para seu nome.

A única diferença do Silvio acreano para o Silvio Paulista é o saldo da conta bancária.

Os eleitos nas

enquetes de facebook

Alguns políticos comemoram o resultado de enquete realizadas no facebook, mas esses dados apurados em um universo restrito de um determinado grupo social que, espontaneamente, participa do fórum de debate sobre certa questão, não refletem a opinião do eleitorado como um todo. É fácil convidar amigos e pagar militantes para clicar em seu nome nestas enquetes, mas isso não quer dizer que o eleitor vá aceitar estes dados como verdadeiros e votar pela suposta preferência. Portanto, os eleitos nas enquetes de redes sociais hoje poderão ser os derrotados nas urnas amanhã.

A estratégia perfeita do PT

Ninguém pode negar que os cardeais do PT são grandes estrategistas. Os acontecimentos dos dois mandatos de Sebastião Viana (PT) servem como exemplo. O petista passou o primeiro mandato e boa parte do segundo negando reajuste para os servidores. Quando as eleições estaduais se avizinham, os servidores ganham uma importância inacreditável. Viana abre os cofres, distribui reajustes, enfrenta o TCE para realizar concursos, promove atos de posse de novos servidores, mesmo com o estado apresentando déficit previdenciário. Agora é a vez dos servidores. Me digam, meus três leitores, eles são ou não bons de estratégia? Afinal, o servidor tem memória curta.

Agora é a vez dos isolados

Outro fato que chama atenção é o súbito interesse da administração petista investir na infraestrutura dos municípios isolados, levando carregamentos gigantescos de cimento, tijolos e outros insumos para cidades como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Muito Estranho, depois de quase 20 anos de administrações petistas, só após o PT local perder o apoio da “presidenta Dilma, do PT” que foi “impitimada” e perdeu o mandato para o “golpista Temer”, é que as cidades estão sendo beneficiadas. Será que o “golpe” serviu para desenvolver as cidades isoladas?

O asfalto de hoje não é mais como o de antigamente



Andando em algumas ruas de Rio Branco, constatei que o asfalto de hoje não é mais como o de antigamente. Algumas vias pavimentadas por administrações anteriores resistem aos rigores do inverno, mas as novas que foram pavimentadas há alguns meses estão derretendo. Um exemplo é a duplicação da estrada da floresta, que foi anunciada como uma grande obra, mas está tomada por depressões e buracos. As duplicações da parte alta da cidade nem foram entregues e já precisam de uma operação tapa buraco. Asfalto sonrisal, bases de geleia e buraco pra todo lado.

Alívio para as

exportações do Acre

Fiquei muito preocupado com a turbulência provocada pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Meu medo era que as investigações atrapalhassem a pujante economia do Acre, a nossa querida capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia e Marte, além de referência para união europeia. Fiquei imaginando os alemães sem as linguiças da Dom Porquito, as crianças chinesas chorando pela falta do frango da Acreaves, o Peru sem comer o tambaqui das Peixes da Amazônia e os marcianos com saudade das caldeiradas de surubim. Seria o desastre interplanetário.

Processos no balde

Não é bom confundir liberdade de expressão nas redes sociais com execração pública. Quem fizer isso poderá responder por seus atos nos tribunais. O senador Gladson Cameli (PP), que costumeiramente sofre saraivadas de ataques de seus adversários está movendo uma penca de processos contra o que ele considera difamação nas redes sociais. Pode parecer uma medida impopular, mas poderá ajudar a elevar o nível dos debates entre os internautas e evitar a propagação de denúncias falsas. A internet não é mais um território sem lei. A calúnia virtual pode virar um crime real.

Um sério postulante

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim (PT) é um sério postulante a uma das vagas de senador pelo Acre. Habilidoso, Amorim sabe trabalhar nas bases como poucos. Atualmente, ele conta com o apoio de vereadores e prefeitos em todo o Estado, já que sempre abriu as portas do Poder Legislativo para ajudar com apoio técnico e encaminhar demandas ao Poder Executivo. Sua candidatura poderá contar até mesmo com o apoio de algumas figuras da oposição que trabalham silenciosamente nos bastidores para um possível triunfo nas urnas.