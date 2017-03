Macabro: populares levam susto ao ver corpo de homem sem cabeça em igarapé na zona rural de Rio Branco

Da redação ac24horas - 27/03/2017 16:15:50

Um corpo sem cabeça foi encontrado nas águas do Igarapé Redenção, na Estrada do Quixadá, em Rio Branco, na tarde desta segunda-feira, 27.

A polícia e o IML estiveram no local depois de acionados por populares que estavam tomando banho no igarapé e viram o corpo boiando.

Policiais acreditam que o homem foi assassinado em outro local depois seu corpo foi desovado no igarapé por mais de uma pessoa. A caminho do local, a polícia encontrou pedaços de pano com sangue.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal para ser identificado.