Nível do rio Acre,, na capital, apresenta vazante nesta segunda

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/03/2017 07:50:54

O rio Acre apresentou sinal de vazante de ontem para hoje em Rio Branco e chegou aos 13, 24 metros na manhã desta segunda-feira, 26. O manancial baixou sete centímetros, mas ainda continua próximo a cota de alerta, que é de 13, 50 metros.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, George Santos, informou que a tendência é de que volume do manancial diminua lentamente, já que em Xapuri, Capixaba, Brasileia e Assis Brasil o nível do rio também baixou. “Não chove faz dois dias na bacia do rio Acre”, informa.

Por outro lado, o Riozinho do Rola, principal tributário do rio Acre na capital, permanece cheio, outra preocupação da Defesa Civil.