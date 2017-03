Na fronteira do Acre, traficante brasileiro entrega sal no lugar de cocaína e boliviano tenta matá-lo

O jovem José Luis Ramos Polanco, de 22 anos, acabou preso após tentar matar um traficante que teria lhe vendido sal ao invés de cocaína, em Epitaciolândia, no interior do Acre. O caso foi registrado na delegacia da cidade. José Luiz estava com uma arma de fogo, sem registro. O caso aconteceu neste domingo, dia 26.

Segundo a polícia, Polaco, como é conhecido o usuário, é boliviano e vive no Brasil há algum tempo. Ao chegar à casa do traficante, José pediu que a vítima saísse e, não demorou muito, começou a atirar, tentando matar o vendedor de drogas.

José disse que já foi preso no lado brasileiro pelo crime tráfico de drogas, mas acabou beneficiado pela lei prisional, o que já ocorria há pelo menos dois anos. Até a manhã desta segunda-feira, dia 27, ninguém havia prestado queixa.