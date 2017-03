Morador de Rio Branco coloca ripa com pregos para carro não estacionar na frente de sua casa

Da redação ac24horas - 27/03/2017 08:23:26

Um morador do bairro do Ipase colocou ripas com pregos na frente de sua casa para evitar que outros usem o espaço para estacionar o carro. O local fica próximo do Garagem 605, um espaço da moda em Rio Branco de frente para o Parque da Maternidade. O caso foi levado a público por vizinhos e gerou críticas ao morador que usou de ripas com pregos para evitar uso de um espaço que é público. Muitos aconselharam a chamar a polícia, outros disseram que cenas como essa são comuns em Rio Branco.