Marcus lidera enquete para governador na internet; Gladson Cameli é o segundo e Major Rocha 3º

Da redação ac24horas - 27/03/2017 07:45:35

Ao menos nas redes sociais, o atual prefeito de Rio Branco é o preferido para governar o Acre em 2017. O internauta Leoni Silva criou uma pesquisa virtual em uma plataforma destinada às enquetes com nomes como de Major Rocha, Vagner Sales, Nazaré Araújo, Tião Bocalom, Gladson Cameli , Marcio Bittar e Marcus Alexandre, que estava na frente após cerca de 1,1 mil votos aferidos na noite deste domingo, 26, com mais de 50% da preferência. Em segundo lugar aparecia Gladson Cameli, com mais de 28%. Major Rocha estava em terceiro, com 11%.

A Frente Popular do Acre encomendou uma pesquisa de opinião para definir qual nome mais popular para disputar o lugar de Sebastião Viana no próximo ano. Nessa pesquisa estão sendo avaliados apenas nomes ligados à FPA.

Apesar de pautar o debate político e as manifestações populares, a buraqueira em Rio Branco não é, para alguns internautas, motivo para deixar de acreditar em Marcus Alexandre. “Voto Marcus Alexandre porque a oposição ja esteve na prefeitura e governo anos passados e nunca fizeram nada pelo Acre. Cidade com ruas cheias de buracos não é desculpa para deixar de votar no Marcus Alexandre”, disse Clebison André. Enquetes como essa não tem valor estatístico. Acesse a pequisa clicando aqui.