Jéssica destaca que navio hospital reforça o trabalho de prevenção do câncer de mama no Vale Juruá

Da redação ac24horas - 27/03/2017 17:58:16

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) visitou as comunidades ribeirinhas do município de Cruzeiro do Sul e acompanhou o atendimento realizado pelos médicos e técnicos do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Doutor Montenegro U-16 – que estava atracado na Foz do Paraná dos Mouras, realizando de consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, raio-x e mamografia, cirurgias de pequeno porte, distribuição de medicamentos e vacinações aos ribeirinhos.

Segundo a parlamentar, que também é médica ginecologista, os serviços prestados pelos médicos do navio hospital reforçam o trabalho de prevenção do câncer de mama no Vale Juruá. “A chegada do navio hospitalar nas comunidades ribeirinhas é sinônimo de saúde e cidadania. Principalmente, quando falamos de diagnóstico e prevenção do câncer de mama nas comunidades ribeirinhas, localidades que as campanhas muitas vezes não alcançam todos os moradores”, enfatiza Jéssica Sales.

A peemedebista destaca a importância do atendimento especializado às mulheres, que através do Navio hospitalar, estão acessando modernos tipos de exames para detectar e iniciar tratamento adequado para diferentes tipos de doenças. Jéssica Sales diz que este tipo de atendimento é um exemplo dos investimentos que o Governo Federal vem fazendo na saúde pública da Região Norte, disponibilizando recursos e equipamentos para atender as comunidades isoladas.

“Dispor de uma equipe médica completa e oferecer exames especializados, como a mamografia, que é feita dentro do navio, é a prova que dos investimentos feitos pelo Governo Federal. Nossa população, especialmente as mulheres que vivem às margens dos rios e igarapés, estão tendo acesso a saúde pública de qualidade”, destaca Jéssica Sales, ao relembrar o trabalho do médico acreano Manuel Braga Montenegro, e reverenciou o pioneirismo de Orlei Cameli à frente do Governo do Acre.

“Aproveito para reconhecer o grande idealizador do navio hospital, nosso saudoso Orleir Cameli, que através de sua ousadia e determinação quando governador, deixou registrado na história do nosso estado do Acre grandes feitos em benefício do povo”, disse a deputada que deverá fazer um novo acompanhamento dos trabalhos no navio hospital no dia três de abril, em visita oficial com os demais deputados federais que foram convidados pela Marinha do Brasil.