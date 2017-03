ISE seleciona professores; inscrições começam hoje

Estão abertas cerca de 20 vagas num processo seletivo lançado nesta segunda-feira, dia 27, pelo Instituto Socioeducativo do Acre (Ise), que visa contratar servidores provisórios na área de educação. Há vagas para convocação imediata e cadastro de reserva.

Segundo o Edital, as inscrições começa nesta segunda e seguem até o próximo dia 31, sexta-feira. As normas do processo seletivo estão no Diário Oficial do Acre, edição de hoje. Além de professores, o Ise vai contratar coordenadores pedagógicos e supervisores operacionais.

As inscrições podem ser feitas na sede administrativa do Instituto Socioeducativo do Acre, localizada na Av. das Nações Unidas, 2731, bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Devem ser entregues os documentos previsto em Edital, sempre dentro de envelope.

Os salários variam de acordo com a carga-horária que será cumprida, começando em R$ 3 mil, e chegando à casa dos R$ 11 mil, mas claro, os valores representam a remuneração do tempo da contratação.