Gladson Cameli ingressa na justiça com 150 ações contra petistas e membros do governo

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 27/03/2017 10:18:33 Corresponde no Vale do Juruá

O senador Gladson Cameli (PP) disse na manhã desta segunda-feira, 27, ter ingressado na justiça com um total de 150 ações por danos morais contra militantes do Partido do Trabalhadores e comissionados do governo do Acre. A afirmação foi feita durante entrevista na rádio Juruá FM, no programa Bom dia Juruá.

Duas ações já foram julgadas pelo Juizado Especial a favor do parlamentar. O futuro presidente do PT, Cesário Campelo Braga, terá de indenizar Gladson por danos morais, conforme noticiado pelo ac24horas. O valor das ações foi estabelecido em R$ 30 mil.

Cesário Braga fez duas postagens nas redes sociais que resultaram nas condenações. Em uma delas, o petista afirmou que Gladson, bêbado durante um voo para Rio Branco, teria incomodado o governador Tião Viana. Em outra, insinuou que os recursos de sua campanha o Senado em 2014 teriam origem no tráfico de drogas.

“Eles [os petistas e comissionados do atual governo] fizeram uma campanha difamatória contra mim nas redes sociais. Estou movendo 150 processos, inclusive contra pessoas de Cruzeiro do Sul. Se eles pensam que farão comigo o que fizeram com o meu saudoso tio Orleir Cameli, estão muito enganados”, desabafou.

Gladson afirmou ainda que os ataques não atingem apenas a ele, mas ofendem também os mais de 230 mil eleitores de todo o Estado que lhe confiaram o mandado no Senado da República.

“São pessoas que ganham muito bem sem dar um prego numa barra de sabão, e que têm como tarefa denegrir a minha honra”, concluiu.