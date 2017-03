Fornecedor de armas para facção no Acre é preso no 2º Distrito

Da redação ac24horas - 27/03/2017 13:52:22

Numa ação intermediada pela segurança pública a Polícia Civil prendeu no domingo, 26, José da Costa Veras Júnior, investigado por tráfico de drogas e suspeito de fornecer armas para uma organização criminosa, além de crime contra a economia popular (agiotagem).

A prisão do investigado ocorreu durante o cumprimento de buscas e apreensão, em sua residência, localizada no bairro Belo Jardim, segundo distrito. José Júnior, segundo a polícia, já avia sido preso em outubro do ano passado por porte ilegal de arma de fogo.

Durante as buscas autorizadas pela justiça os policiais encontraram na posse do acusado R$ 3 mil em espécie, supostamente oriundo do comércio de drogas, um revólver calibre 32 municiado e munições calibres ponto 30′ e 38′.

Preso, ele foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestou esclarecimentos ao delegado plantonista, posteriormente encaminhado a unidade prisional Dr. Francisco d’Oliveira Conde, onde permanecerá à disposição da justiça.