Concurso da Policia Militar do AC: Inscrições encerram nesta terça

Da redação ac24horas - 27/03/2017 09:43:46

As inscrições para o concurso da Polícia do Acre se encerram nesta terça-feira (28). O processo é destinado a selecionar admissão de 250 novos Alunos Soldados de ambos os sexos. A responsabilidade pelo certame é do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

A maioria das oportunidades (230) é para o cargo de Aluno Soldado do Quadro de Praças Militares Estaduais Combatentes, enquanto que demais vagas serão para Aluno Soldado do Quadro de Praça Policiais Militares Músicos (10) e Aluno Soldado do Quadro de Praça Policiais Militares de Saúde (cinco para Técnico de Enfermagem e cinco para Auxiliar de Saúde Bucal). A remuneração inicial prevista é de R$ 3.319,12 para o cumprimento de uma jornada de tempo integral, com dedicação exclusiva.

As inscrições podem ser realizadas via internet, no site http://www.ibade.org.br/ ou nos postos credenciados (endereços no edital). A taxa de inscrição será de R$ 65.

Os requisitos básicos para disputar uma das vagas são: ter escolaridade de nível médio ou médio técnico, conforme o quadro de interesse; ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no máximo 30 anos de idade até a data do início das inscrições e no mínimo 18 anos completos, na data da matriculo no curso de formação; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 para candidatas do sexo feminino; e não exercer nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.

A seleção do candidato se dará por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de aptidão física; exame psicotécnico; prova prática instrumental, exame médico e toxicológico, investigação criminal e social, estas últimas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta de 60 questões de múltipla escolha, realizada na data provável de 23 de abril de 2017, no turno da manhã, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

O prazo de validade do concurso público é de seis meses e, de acordo com o edital, não há possibilidade de prorrogação.