Com a presença de Jorge e Sebastião, Conselho Político da FPA faz reunião fechada em hotel em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/03/2017 11:56:34

Representantes do conselho dos 14 partidos da Frente Popular do Acre se reúnem a portas fechadas no Resort Hotel durante toda a manhã​ desta segunda-feira, 27, para tratar sobre a agenda política da FPA no estado para os próximos dois anos.

Da reunião participam o governador Sebastião Viana, o senador Jorge Viana e o prefeito Marcus Alexandre Viana.

No Facebook, Sebastião Viana se resumiu a dizer que esse é o primeiro encontro da nova executiva do bloco governista.

“Nossa primeira reunião da nova executiva da frente popular, para a nova agenda política de futuro do Acre. Ouvir, compartilhar, construir futuro melhor para todos”, postou.

Um dos integrantes do conselho adiantou que entre as principais discussões estão os nomes para governo e Senado pela FPA.

Os nomes do atual secretário de Segurança, Emylson Farias, da vice-governadora Nazaré Araújo , do deputado petista Daniel Zen e do prefeito Marcus Viana estão no tabuleiro da FPA e agradam o governo.

Para o Senado, Ney Amorim disputa uma das vagas na chapa que tem como​ primeira opção o atual senador Jorge Viana.