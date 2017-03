Ciretran de Cruzeiro do Sul prorroga prazo para leilão

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 27/03/2017 12:06:30 Corresponde no Vale do Juruá

O gerente regional da 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul, Valdeci de Almeida Dantas, informou na manhã desta segunda-feira, 27, que o órgão prorrogou para a próxima quarta, 27, o leilão de veículos apreendidos no pátio da instituição e não resgatados pelos proprietários. Para participar do pregão é necessário fazer um cadastramento na sede da Ciretran.

Segundo Dantas, o evento para arremate dos lotes disponíveis será aberto na quarta-feira, às 9 horas, no Teatro dos Nauas. Apenas pessoas maiores de 18 anos e cadastradas na Ciretran podem participar.

“Resolvemos prorrogar o prazo para que mais pessoas possam visualizar os lotes que serão disponibilizados”, disse ele.

Com o pátio do órgão lotado de veículos, principalmente motocicletas, a intenção de leiloar os bens é desocupar o espaço.

Após a apreensão, o proprietário tem até 60 dias para quitar as multas e os débitos decorrentes da permanência do veículo no pátio da Ciretran. Segundo Valdeci Dantas, depois desse prazo o órgão está habilitado por lei a proceder com a oferta do bem por meio de pregão.