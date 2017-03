Cine Araújo realiza venda antecipada de ingressos do filme ‘Velozes e Furiosos 8’

Da redação ac24horas - 27/03/2017 09:27:52

A boa notícia vai para os amantes da saga “Velozes e Furiosos”. Quem pensou que ela tinha acabado se enganou. A pré-estreia de “Velozes e Furiosos 8” está prevista para o dia 12 de abril e a estreia acontece no dia seguinte (13/04).

Os acreanos poderão comprar, antecipadamente, os ingressos para a pré-estreia e semana de estreia (13/04 a 19/04) do filme no Cine Araújo do Via Verde Shopping. As vendas estão disponíveis no site, bilheteria e guichês de autoatendimento.

Sobre o filme

Após Brian e Mia se aposentarem das pistas no último filme, o resto da equipe (Dom e Letty, que estão em lua de mel e levam uma vida tranquila e normal) foi exonerada. No entanto, a paixão por adrenalina está na veia de Dom, e após conhecer uma mulher misteriosa, ele voltará a viver perigosamente.

*O valor do ingresso segue a tabela de preços do Cine Araújo.