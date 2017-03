Carro capota na BR-364 e deixa feridos, próximo à ponte do Crôa

Da redação ac24horas - 27/03/2017 14:47:44

O carro modelo Chevrolet Prisma ficou com as quatro rodas levantadas, logo após capotar, no quilômetro 20 da Rodovia Federal BR-364, em Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu próximo à ponte sobre rio Crôa. Todos os ocupantes eram da mesma família. Apesar da gravidade do acidente, não ouve vítimas fatais.

Segundo informações da polícia, o motorista teria perdido o controle da direção, saiu da pista e capotou. O carro foi parar dentro de uma área alagada as margens da estrada. Populares ajudaram a resgatar as pessoas de dentro do automóvel. O risco era de acontecer explosões ou até mesmo afogamento.

Uma foto, publicada pelo site Juruá Online, mostra uma das vitimas ao chão e com um ferimento na região da cabeça. O carro estava sendo conduzido por Adegilson Leite Silva, de 20 anos, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal.

No interior tinha outras três pessoas além do condutor: Maria da Costa Leite, o filho André da Silva Leite, Maria de Fátima, que teve fratura em um dos braços, foi operada e encontra-se internada. As outras pessoas tiveram apenas escoriações, receberam atendimento e estão em casa.