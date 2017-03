Batalhão Ambiental da Policia realiza operação nos rios do Acre

Da redação ac24horas - 27/03/2017 07:59:09

Com objetivo de fiscalizar, garantir segurança e inibir práticas delituosas no Rio Acre e Riozinho do Rola policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) realizaram neste domingo, 26, uma operação fluvial.

“A finalidade do patrulhamento é garantir a segurança das pessoas que utilizam transporte fluvial, além de coibir crimes comuns e ambientais”, disse o comandante do BPA, capitão Samir Freitas.

De acordo com oficial, 12 embarcações foram fiscalizadas e 40 pessoas abordadas. Houve também visitas a famílias que moram ao longo dos rios a fim de manter o diálogo com ribeirinhos, onde foram repassadas orientações de como evitar acidentes com embarcações.