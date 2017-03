Audiência Pública na Câmara de Rio Branco debate Programa de Parceria Pública Privado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/03/2017 10:32:37



A Câmara Municipal de Rio Branco sedia na manhã desta segunda-feira, 27, uma audiência pública para debater a proposta do Programa de Parceria Público Privado.

A sessão conta com a presença de vereadores, representantes do movimento sindical e o secretário de Finanças do Município, Marcelo Macedo, que explica a possibilidade de o Município trabalhar alguns temas em parceria com a iniciativa privada. Um dos exemplos está no setor de Iluminação pública.

“A ideia é implementar um modelo mais econômico e eficiente através de lâmpadas de LED, por exemplo. A empresa não recebe nada da prefeitura, apenas o valor economizado com a mudança do sistema de iluminação”, informou o líder do PT na Câmara, Rodrigo Forneck.

O debate também envolve um tema polêmico. É que trabalhadores da área de saneamento temem que aconteça uma privatização do SAERB e eles sejam demitidos, mas o Município garante que isso não vai ocorrer.