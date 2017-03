Após novo apagão, Oi diz ter investido quase R$ 17 milhões no Acre em 2016

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 27/03/2017 12:13:42 Corresponde no Vale do Juruá

Depois de mais um blecaute que deixou a região do Juruá sem telefonia e internet, no sábado, 25, a Oi afirma, por meio de sua assessoria de imprensa, que investiu mais de R$ 16,8 milhões no Acre em 2016. O investimento é 18% maior que no ano anterior, de acordo com a assessoria de comunicação da empresa.

Em nota ao site, o assessor de imprensa da Oi, Valdeci Vasconcelos, afirma que a operadora tem ampliando os investimentos na modernização e expansão da rede para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes de todo o Estado.

Ele garante ainda que foi implantado um novo local para abrigar antenas de telefonia móvel e abertas mais de 1,6 mil novas portas para o serviço de banda larga fixa.

“Com sua estratégia de negócios voltada para a convergência de serviços, a companhia registrou aumento na receita líquida de clientes de banda larga e TV paga em 2016, com crescimento de 6,9% e 23,6% em relação a 2015”, relata a assessoria de imprensa da Oi.