Após denúncias, Procon vai a agência da CEF na Estação

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/03/2017 13:30:22

Não é de hoje que clientes da Caixa Econômica da Estação Experimental reclamam da demora no atendimento. Nesta segunda-feira, 27, teve gente que ficou até duas horas esperando atendimento gerencial. Foi o que constataram fiscais do Procon do Acre em visita ao local após denúncia dos próprios clientes.

Às 10h30 da manhã, a agência encontrava-se com todos os guichês de atendimento vazios. “Os poucos funcionários sobrecarregados acabam desviando suas funções, servindo de verdadeiros para-choques dos bancos. Estamos trabalhando pra mudar a eficácia da Lei municipal, continuaremos fiscalizando”, informou o diretor-presidente do Procon no Acre, Diego Rodrigues.

De acordo com Diego Rodrigues, os bancos acabam aproveitando uma brecha na Lei da fila que limita o tempo de espera somente ao atendimento dos caixas, mas esquece os demais serviços.

“Vamos enviar um relatório à Câmara de Vereadores, propondo as alterações na Lei da Fila. Vamos sugerir sanções que façam valer a Lei, majoração das multas, até impedimento de renovação de alvará de funcionamento das agências em casos de reincidências”, diz.