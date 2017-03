Acre é um dos 22 estados que operam com déficit na previdência

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 27/03/2017 09:52:51

Apesar de anunciar novos concurso e reajustes salarial para várias categorias de servidores públicos, o Acre é um dos 22 estados que operam com déficit na previdência. É o que aponta uma nota técnica divulgada Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que virou reportagem nos principais veículos de comunicação em nível nacional nesta segunda-feira (27).

Segundo o Ipea, três fatores estariam contribuindo para deterioração acelerada do sistema previdenciário dos Estados: o número de funcionários na ativa está caindo – o que leva à redução das pessoas que contribuem com a Previdência. O número de inativos cresceu 25% entre 2009 e 2015. Reajustes generalizados para os servidores, que foram repassados, em sua maioria, integralmente para os aposentados.

No Acre, o número de aposentados teria dobrado. O Estado estaria cobrindo o rombo com uma parcela de 13% da receita corrente líquida que estaria sendo usada para pagar aposentados. A previsão do Ipea é que, em cinco ou dez anos todos os estados estarão operando como o Rio de Janeiro, que atrasou pagamentos de aposentados e enfrenta sérias dificuldades para manter a folha dos servidores ativos.