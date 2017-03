Vem pra Rua reúne apenas 40 pessoas em protesto neste domingo em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/03/2017 19:04:00

Pelo menos 40 pessoas compareceram ao ato organizado pelo Movimento Vem Pra Rua a favor da Operação​ Lava Jato, pelo fim do foro privilegiado e em apoio ao juiz Sérgio Moro, na tarde deste domingo, em Rio Branco. A quantidade de pessoas foi tão pouca que a organização do evento resolveu realizar o protesto no hall da Assembleia Legislativa, no Centro de Rio Branco.

O coordenador do movimento, Renê Fontes, disse que já era esperado o pequeno público. Sem citar nomes ele afirmou que infelizmente há pessoas que só aparecem em manifestações em ano eleitoral. “Até o ano que vem quando políticos oportunistas aparecerem aí teremos mais pessoas nessas manifestações. É que tem muita gente que está contente, acomodada”, diz.

Manifestantes usaram uma caixa de som para proferir​ discursos. Cartazes pediram o fim do foro privilegiado e a continuidade da Lava Jato.

Pautas locais como a BR-364, o aumento da passagem de ônibus em Rio Branco e a falta de segurança também foram lembrados.

“Queremos a BR-364 concluída, a conclusão das obras do Hospital de Urgência e Emergência, que já se arrasta há anos, somos contra o aumento de cerca de 200% no IPTU da capita, protestamos pedindo segurança, já que estamos refém da violência e também somos contra o aumento da passagem de ônibus”, disse o coordenador do Vem Pra Rua no Acre.”

As manifestações aconteceram em várias cidades do país e a exemplo do Acre o público foi pífio.