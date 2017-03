Mais uma praça é inaugurada em Porto Walter com emenda do deputado Flaviano Melo

O prefeito Zezinho Barbary (PMDB) tem feito um ótimo trabalho de urbanização, às margens do Rio Juruá, em Porto Walter. O que era barranco e mato, em pouco mais de quatro anos de gestão do peemedebista, está transformado em praças, quadras de esportes e espaços de lazer. Muitas dessas obras foram realizadas com recursos liberados pelo deputado federal Flaviano Melo (PMDB), que tem sido um dos principais parceiros de Barbary desde o começo da sua administração.

Neste final de semana, mais uma praça foi inaugurada na região ribeirinha de Porto Walter, fruto de emendas de Flaviano que visitou o município. “Acredito em prefeitos do PMDB que trabalham como o Zezinho. A gente vem aqui, pede o voto da população e depois se orgulha do que está sendo feito. A minha obrigação é colocar recursos para os prefeitos. No caso do Zezinho, antes de ele se eleger, já tinha posto emendas para Porto Walter porque sabia que ele venceria e faria um bom trabalho,” afirmou o deputado do PMDB.

Flaviano colocou mais de R$ 6 milhões em emendas nesse período para Porto Walter. “É um valor considerável, mas a minha maior satisfação é ver esses recursos bem empregados. A população soube escolher bem o seu prefeito que, não é a toa, foi reeleito com o maior percentual proporcional do Acre,” salientou o parlamentar.

Outro assunto destacado durante a visita de Flaviano a Porto Walter foi a situação financeira do município. “Só três no Acre estão adimplentes, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Walter. Isso é fruto de uma boa administração que começou, em 2013, com problemas, mas atualmente é uma das melhores avaliadas do Estado, finalizou Flaviano Melo.