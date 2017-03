Letreiro “Hollywood” em área de médico chama atenção no interior do Acre: “minha nova moradia”

Da redação ac24horas - 26/03/2017 12:26:45

A futura moradia do clínico geral Rosaldo Aguiar, na BR-364, em Feijó chama atenção de quem passa pela rodovia por causa de um letreiro famoso: Hollywood. É o nome da área onde o médico, conhecido na cidade de Feijó como Doutor Baba, irá morar.

“Comecei hoje o primeiro passo na construção de minha nova moradia, será em Hollywood após a ponte do Rio Envira aqui em Feijó”, diz.

A exemplo do icônico letreiro de Hollywood, que fica localizado no alto de uma colina em Los Angeles, Califórnia, nos EUA, o de Feijó fica visível para quem passa pela ponte do rio Envira.

A criatividade chama atenção dos internautas. “Vai produzir filmes também, doutor?”, pergunta um amigo virtual do clínico geral.

“Só assim vamos conhecer Hollywood”, diz outra internauta.

Doutor Baba já foi vice-prefeito de Feijó. Servidor Hospital Geral do Estado no município, ele conhecido por sua simpatia e atendimentos voluntários à comunidade.