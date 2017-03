Ex-presidiário que ostentava dinheiro e bebidas na internet é morto por desconhecidos no Calafate

Jairo Barbosa - 26/03/2017 08:52:38

Na noite do último sábado (25), peritos do Instituto Médico Legal de Rio Branco removeram o corpo de Jander da Silva, de 28 anos, executado a tiros no conjunto Ilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

Jander, segundo a polícia havia saído a pouco tempo do presídio Francisco de Oliveira Conde e ainda cumpria pena em regime aberto.

Ele foi atingido por dois disparos de revolver, efetuado por um homem ainda não identificado.

Recentemente, Jander postou em uma rede social, uma foto em que aparece segurando várias notas de R$ 100,00 e uma garrafa de bebida, o que a polícia classificou como ostentação.

Apesar do esforço dos policiais que atenderam a ocorrência, no local ninguém quis falar nada sobre o ocorrido. O homicidio será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.