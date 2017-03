Escultura do poeta Juvenal Antunes, localizada na Gameleira, é depredada por vândalos

Da redação ac24horas - 26/03/2017 12:20:27

A escultura do poeta Juvenal Antunes, que fica em frente ao mastro da bandeira do Acre, localizada na Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, foi depredada neste sábado, 25, por vândalos. A informação foi confirmada pela presidente Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Karla Martins, por meio de nota enviada a imprensa.

De acordo com a gestora, uma peça do monumento de bronze foi furtada. “Populares que estavam no local no momento da ação, impediram que a mesa que compõe o dispositivo também fosse levada”, disse Karla.

A Fundação informa ainda que todas as providências cabíveis na esfera criminal foram implementadas para apurar os danos causados no monumento de alto valor cultural.

A polícia civil iniciou as investigações para identificar e prender os envolvidos.