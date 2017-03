Empate aos 44 minutos tira RBFC da briga pelo título no 1º turno

Um gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo pelo rechonchudo atacante Tonho Cabanas custou ao Rio Branco a eliminação na briga pelo título do primeiro turno do estadual de futebol.

O Estrelão vencia o Galvez por 1 a 0 e naquela altura dá competição assumia a liderança do campeonato chegando aos 13 pontos, um a mais que o Atlético que tem 12, mas o sonho de levantar o troféu acabou na cabeçada certeira de Cabanas que empatou o jogo e “condenou” Galvez e Estrelão a “morrerem abracados” na primeira fase.

Com o empate o Galvez chegou aos 7 pontos e o Rio Branco aos 11, mas o Estrelão tem 2 empates diante do Galo que mantem 100% de aproveitamento.

Nesse cenário, o Atlético só precisa manter a invencibilidade para chegar no dia 9 de abril, data do jogo com o RBFC, já campeão do primeiro turno.

Ao final da partida ,Ancelmo e Araújo Jordão, reconheceram a precoce eliminação do time, e críticaram o setor defensivo da equipe que tomou gols e todas as partidas.

Plácido bate o Morcego

Na partida de abertura dá 5° rodada , o Plácido de Castro venceu o Andirá por 3×2.