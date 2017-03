Prefeitura lança campanha de combate à tuberculose na capital

Da redação ac24horas - 25/03/2017 11:23:34

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), abriu na sexta-feira, 24, no Policlínica Barral Y Barral a Campanha de Combate à Tuberculose, que se estende até o próximo dia 31 de março. A campanha promove e intensifica o esforço de enfrentamento à doença na rotina das unidades de saúde de Rio Branco. No dia 24 de março se comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

Em 2017, o tema da campanha é “Unidos Pelo Fim da Tuberculose”. A intenção é evitar que a falta de informação sobre a doença leve a um diagnóstico tardio, aumentando o risco de óbito. Atualmente, a tuberculose provoca, em média, uma morte a cada 18 segundos.

Os principais sintomas são fadiga, febre, perda de peso e tosse crônica (por mais de 15 dias) com catarro ou sangue. A doença pode ser transmitida por meio do contato com a saliva da pessoa infectada ou pelas gotículas da tosse ou do espirro. O tratamento consiste em uma combinação de medicamentos que podem curar praticamente todos os casos e dura por volta de seis meses. Já no primeiro mês há melhora dos sintomas, mas é imprescindível não interromper o tratamento.

Por meio da divulgação de orientações, cartilhas, folders e outros conteúdos sobre tuberculose, a data mundial também objetiva reduzir o preconceito contra as pessoas infectadas. No mundo surgem em média 8.800 milhões de novos casos por ano. A maioria desses casos estaria nas regiões da Ásia (55%) e da África (31%). Por ano morrem 1,6 milhões de pessoas por Tuberculose no mundo.

O Brasil é um dos 20 países priorizados pela Organização Mundial de Saúde que concentram 80% da carga mundial de Tuberculose. No Brasil em 2016, foram notificados 75 mil novos casos, correspondendo a um coeficiente de incidência anual de 37,1 para cada grupo de 100.000 habitantes. Esses indicadores colocam o Brasil na 15ª posição em relação ao número de casos. No Brasil ainda morrem por ano 4,5 mil pessoas por Tuberculose, doença curável e evitável.

No município de Rio Branco ocorrem em média 250 novos casos por ano, e alberga em média 75% de todos os casos notificados em todo o estado. E morrem em média 10 pessoas de Tuberculose por ano. “Por isso, precisamos enfrentar essa doença com esforço e dedicação”, disse Jesuíta Arruda, secretária-adjunta de Saúde, durante o lançamento da campanha no Barral Y Barral.