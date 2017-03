Políciais militares apreendem drogas no bairro Ilson Ribeiro

Da redação ac24horas - 25/03/2017 21:30:17

Homens do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4 BPM) apreenderam variados tipos de substâncias entorpecentes na tarde de sábado, 25, no bairro Ilson Ribeiro, Calafate. Na ação, munições, balança de precisão e material usado para embalar drogas foram encontrados na residência do envolvido.

Os militares foram abordados por populares informando que um carregamento de droga tinha chegado e estava em uma residência.

Os policiais foram ao local indicado e no terreno existia duas casas, ao baterem palmas os militares foram vistos por um jovem que fugiu pulando cercas dos terrenos vizinhos, momento que foi seguido e após luta corporal com integrantes da guarnição foi interceptado.

Retornando a residência onde fugiu inicialmente os militares realizaram uma busca no local e encontraram cinco cartuchos de espingarda sendo quatro calibre 20 e uma calibre 16, além do variados tipos de substâncias entorpecentes no interior dentre elas 44 tabletes de maconha, 22 trouxinhas de cocaina, além 6 pacotes contento aproximadamente 100 gramas de cocaina e 37 pedras aparentando ser crack.

O material apreendido e o indivíduo responsável pelo ilícito foram encaminhados à autoridade competente para que fossem tomadas as medidas cabíveis.