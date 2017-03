Polícia prende suspeitos de assassinato, tráfico e roubos

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 25/03/2017 10:22:04 Corresponde no Vale do Juruá

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul desvendou o assassinato dos primos Amaury Lima, de 29 anos, e Antônio Lucas de Souza, 21, ocorrido no dia 28 de fevereiro deste ano, no bairro da Várzea. Neste final de semana, os acusados Joaquim Carlos de Vasconcelos, 19, conhecido como “Forte”, e Sávio Oliveira Gomes, 18, foram apresentados na delegacia geral da cidade.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, os acusados são responsáveis por outros homicídios, além de roubos e furtos.

A casa onde residiam Joaquim Carlos e Sávio Oliveira foi cercada na manhã de ontem, 24, e ambos foram detidos sem esboçar reação. Eles negam os crimes, mas o delegado afirma ter temos evidências e testemunhas que os incriminam. Na operação, os agentes encontraram uma pistola calibre 380 em uma residência no bairro da Lagoa.

A arma será periciada, e o exame de balística deverá revelar se ela foi usada nos crimes cometidos em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos também são investigados por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro do Cruzeirinho, há duas semanas. Alexnaldo Batista assegura que os acusados são integrantes de facções criminosas, e que os homicídios foram cometidos a mando dos líderes do grupo.

“Ao executar os rivais, o objetivo é garantir espaço para o tráfico de entorpecentes e outras práticas criminosas”, concluiu o delegado.