Polícia Militar inicia Operação Segurança Máxima em Rio Branco

Com informações da Agência Acre - 25/03/2017 11:11:15

No início da noite desta sexta-feira, 24, a Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início a Operação Segurança Máxima, que visa proporcionar um policiamento dinâmico com mais agilidade no atendimento de ocorrências, principalmente nas áreas de maiores índices de criminalidade.

O coronel Glayson Dantas informou que a operação ocorrerá em caráter rotineiro e especial, onde serão utilizadas as modalidades de policiamento de radiopatrulha e Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), operando em apoio aos batalhões da capital, levando segurança aos cidadãos.

A operação marca a retomada do GIRO, que foi desativado temporariamente durante o período chuvoso, que impossibilitava o policiamento com as motocicletas. Com a proximidade do fim do inverno amazônico, o trabalho começa a ser retomado.

O GIRO é uma modalidade de policiamento baseado em doutrinas e técnicas desenvolvidas para que os agentes de segurança pública atuem utilizando motocicletas. Com a missão de intensificar o patrulhamento ostensivo, visando prevenir e reprimir crimes em lugares com trafegabilidade de difícil acesso para viaturas convencionais, tendo em vista a viabilidade que a motocicleta proporciona para a chegada mais rápida em locais de ocorrência.

O secretário de Segurança Emylson Farias falou sobre a importância da operação: “25 motocicletas chegando em um ambiente de descoesão social demonstra a força da segurança pública”, ressaltando a agilidade e mobilidade deste tipo de policiamento.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) estará presente em todos os dias de operação. “Nosso objetivo maior é identificar e coibir ações criminosas que colocam a população em risco”, destacou o tenente-coronel Souza Filho.