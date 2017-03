Plenária do PT tem Viana dizendo que Lula é o “mais preparado do planeta para presidir o Brasil”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/03/2017 13:14:53

A plenária do PT na manhã deste sábado, 25, no auditório da Secretaria de Educação foi pautada pelos discursos de sempre: “Dilma Rousseff sofreu um golpe” e “Lula foi o melhor presidente da história do Brasil”. As únicas novidades foram a apresentação do novo presidente da executiva municipal do partido, Marcos Inácio, o professor Marcão, e o anúncio feito pelo governador Sebastião Viana de que o ex-presidente Lula virá ao Acre no dia 28 de abril.

Por causa de uma agenda de governo, Sebastião Viana ficou pouco tempo na plenária. O discurso do governador se resumiu a exaltações a Lula dizendo, mais uma vez, que o petista é amigo do Acre e que o ex-presidente é “o mais injustiçado dos brasileiros”.

O governador relatou uma conversa que teve com Lula dias atrás. Viana informou que disse a ele que “não há nesse planeta nenhum homem tão preparado para cuidar de um país como o senhor está hoje depois de tudo que está passando. O senhor vai ser o presidente do Brasil em 2018”.

O governador citou também o “golpe”. “Os que deram o golpe e disseram que o problema estava no PT estão criando um problema quatro vezes maior, quando já deviam ter saído da crise”, completou.

O senador Jorge Viana, último a falar antes do debate interno, disse que Lula na presidência “fez o mais importante governo dos últimos 100 anos no Brasil do ponto de vista social e econômico, na geração de emprego, no aumento da moral e da respeitabilidade do Brasil no Brasil”.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, dedicou parte de seu discurso a justificativas sobre a quantidade de buracos nas ruas da capital ao lembrar, mais uma vez, que já choveu até agora 70% edo que era previsto para o ano todo.

O prefeito lembrou ainda que não quer falar sobre a disputa eleitoral que vai acontecer em 2018. “É hora de trabalharmos pela cidade”, resumiu.