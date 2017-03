Lazer: Oncoclínica realiza corrida beneficente das Cores em Rio Branco para estimular praticar esportiva

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/03/2017 10:33:57

Pela primeira vez Rio Branco receberá a corrida-caminhada Beneficente das Cores. O evento será promovido pela Oncoclínica e o educador físico Fábio Miranda, no Campus da Ufac, no dia 01 de abril, a partir das 16h30.

As inscrições, no valor de R$ 40, devem ser feitas na Mais Academia até o dia 31, sexta-feira. Os inscritos recebem um kit com camiseta, boné, squeeze e medalha. O material será entregue até o dia 29 na Oncoclínica.

O diretor-técnico da Oncoclínica, Antônio Carlos Vendete, lembra que a principal finalidade do evento é estimular as práticas esportivas para uma vida saudável.

“Nosso objetivo é conscientizar as pessoas a terem uma vida saudável, a terem uma prática esportiva. E o fim disso tudo é você prevenir doenças, dentre elas a que mais mata, que é o câncer. A ideia de qualquer corrida que a Oncoclínica promove é estimular os hábitos esportivos, de saúde. É o nosso objetivo.”

Além de estimular a prática esportiva, o evento também possui um viés solidário. Qualquer pessoa pode participar doando no mínimo um quilo de alimento não perecível. A entrega deve ser feita na Oncoclínica, na rua Goldwasser Santos, 111, até o dia 01 de abril. Todo alimento será entregue ao Hospital do Câncer em Rio Branco.

“As pessoas que por algum motivo não puderem participar da caminhada-corrida, mas querem de alguma forma colaborar com a campanha solidária de doação de alimentos podem entregar seu alimento não perecível na Oncoclínica até o dia 01 de abril”, relembra.