Novo museu de Rio Branco pode custar pelo menos R$ 12,4 milhões só em reforma de prédio do Meta

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 25/03/2017 09:56:45

O Estado do Acre não parece viver em crise financeira, pois quem está com falta de dinheiro não se dispõe a gastar 12,4 milhões na reforma de um prédio para instalar um museu enquanto outro, distante cerca de 500 metros em linha reta de outro, fechado há quatro anos e há espera de uma reforma.

Conforme se verifica no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quarta-feira (15), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) vai realizara uma reforma onde funcionou por muitos anos o Colégio META, pois o local será transformado no Museu dos Povos Acreanos.

O resultado da licitação deu o primeiro lugar a empresa EMOT Serviços e Construções Ltda, com valor global corrigido de R$ 12.402.357,79. Pelo se verifica na publicação, os recursos são do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

A concorrência nacional Nº. 062/2016 foi realizada pela Secretaria Adjunta de Compras e Licitações e buscou a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para “reforma e ampliação do antigo Colégio Meta, para funcionamento do Museu dos Povos Acreanos”.

Enquanto o Governo de Sebastião Viana vai gastar estes R$ 12,4 milhões na reforma para instalar o novo museu, o Museu da Borracha, localizado a cerca de 500 metros dali, amarga o fechamento já há quatro anos e sem previsão para a reabertura, embora esta já tenha sido anunciada várias vezes.

