Lula virá ao Acre no dia 28 de abril e PT quer mobilizar 10 mil pessoas para recepcioná-lo na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/03/2017 10:47:49

O governador Sebastião Viana anunciou na manhã deste sábado, 25, durante a plenária municipal do PT, na Secretaria de Educação, que o ex-presidente Lula virá ao Acre no dia 28 de abril.

A visita foi marcada em conversa entre Sebastião Viana e o ex-presidente. O governador chamou a militância para fazer “a maior festa popular para receber” o ex-presidente.

A ideia é fazer um grande ato de filiação com a presença de Lula em Rio Branco. “Vamos entregar ao Lula e ao Rui Falcão um presente de 500 fichas novas de filiação do Acre e mais de 10 mil pessoas para abraçar o maior amigo do Acre”