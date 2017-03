Cadeirante denuncia descaso com acessibilidade de cegos na Cidade

Da redação ac24horas - 25/03/2017 09:51:43

A turismóloga Ana Lúcia Cunha é cadeirante e esteve na tarde desta sexta-feira, 24, na Cidade do Povo, empreendimento habitacional considerado a menina dos olhos do governador Sebastião Viana –onde, segundo ela, há descaso quanto à acessibilidade. Ela usou as redes sociais para denunciar a construção de um abrigo de ônibus sobre a faixa de sinalização para cegos. “ Aí está um.exemplo de acessibilidade feita por fazer. Sem noção e o cuidado necessário. Triste ver isso em um bairro recém inaugurado”, disse a turismóloga que trabalha no Tribunal de Justiça do Acre, alertando que a situação das fotos pode ser vista em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.