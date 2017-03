No Calderão, cacique acreano será “apadrinhado” por global

Da redação ac24horas - 25/03/2017 10:17:13

O cacique Benki Piyako, da tribo ashaninka, terá a história de sua vida e sua luta socioambiental na Amazônia contada no programa Caldeirão do Hulk, apresentado por Luciano Huck. Benky possui longa trajetória de defesa de preservação de aldeias e de combate à exploração predatória de terras no Acre e sua história será apadrinhada por um artista global. A previsão é que o programa seja exibido neste sábado, 25.