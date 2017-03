Acreano João Donato terá momento especial no Rock In Rio

Da redação ac24horas - 25/03/2017 10:09:20

O músico acreano João Donato será homenageado na edição 2017 do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. A homenagem será no palco Sunset mas sua presença no festival não é exatamente uma novidade: Donato participou da Rock Street na edição de 2015. O Rock In Rio será em setembro, no Rio de Janeiro mas os ingressos começam a ser vendidos em abril.