Ação da Polícia Civil em Senador Guiomard prende nove pessoas

Assessoria - 25/03/2017 21:25:38

A Polícia Civil no município de Senador prendeu durante este sábado, 25, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão, nove pessoas acusadas de vários crimes e apreendeu droga, (cocaína e maconha), dinheiro, balanças de precisão, além de material para embalagem do entorpecente.

A ação policial foi realizada em vários bairros do município e contou com a participação do Batalhão de Operações Especiais(BOPE) no cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão.

Doze mandados foram cumpridos resultando na prisão de Giliardi Pereira da Silva; Jackson de Lima Queiroz; Wesley Vargas Cordeiro; Hiago de Oliveira Bandeira; Erivan Freire Rodrigues; Jose Alisson de Freitas Alves; Roney Gregório Lima; Noemia Clicia Barros Lima e EIdaleia Alves da Silva.

“Estamos cumprindo planejamento estratégico de combate a criminalidade em todo o Estado e aqui no município de Senador Guiomard intensificamos as ações e conseguimos retirar de circulação essas pessoas em conflito com a lei que a partir de agora serão colocadas à disposição da justiça”, observou delegado Ricardo Casas.