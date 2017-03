Vereadores convidam Ney Amorim para ser candidato ao senado federal

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/03/2017 14:16:15

Ney Amorim mostrou nesta sexta-feira, 24, durante o IV Encontro das Câmaras, no Afa Jardim, em Rio Branco, que não está brincando de ser pré-candidato a senador em 2018. Conseguiu o que queria: foi protagonista no evento e ouviu pedidos públicos de vereadores para que ele seja candidato. E tudo isso na cara de alguém que não engole a ideia de sua candidatura: o senador Jorge Viana, seu colega de partido.

Em seu discurso, Viana, citou Ney Amorim. Fez elogios ao apoio do presidente da Aleac ao evento. Depois fez, resumidamente, uma espécie de prestação de contas aos mais de 120 vereadores presentes.

Ney vem atraindo os vereadores com a proposta de “candidatura do parlamento”. Deixou clara a importância de incluir os parlamentares dos 22 municípios do Acre numa ampla discussão sobre emendas. Esse é seu projeto futuro. Mas no presente, o presidente da Assembleia Legislativa promete “bancar” em parceria com a Associação dos Municípios do Acre eventos como seminários, encontros pelo menos duas vezes ao ano e capacitação aos vereadores. Ele fez questão de relatar que sua gestão na Aleac é construída em parceria com os outros 23 deputados estaduais. ” Se a gente acerta, acerta juntos. Se erramos, erramos juntos”, citou.

“Não dá mais para os vereadores trabalharem isolados. Me coloco à disposição. Sou filho de um vereador”, acrescentou o presidente da Aleac ao lembrar de seu pai, o ex-vereador Josué Amorim.

Manuel Marcos é empossado presidente da Aceacre

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos, do PRB, foi empossado como presidente da Aceacre, Associação das Câmaras do Acre, durante o encontro.

Manuel Marcos presidirá a entidade por dois anos. O mandato dele como presidente está previsto no regimento da Aceacre, que diz que o presidente da Câmara de Rio Branco acumula o cargo de mandatário da entidade.

A primeira meta do pastor Manuel Marcos é adquirir uma sede para a Aceacre, com assessorias jurídica e técnica para auxiliar os vereadores dos 22 municípios do estado.

“Já conversamos numa reunião sobre o orçamento para a nossa associação e vamos partir para organizá-la com uma sede e assessorias”, diz.

Participam do evento os senadores Sérgio Petecão, do PSD, e Jorge Viana, do PT, além do prefeito Marcus Alexandre Viana e o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, do PT.