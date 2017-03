Temor de infecção eleva controle da visitação na Fundhacre

Da redação ac24horas - 24/03/2017 07:26:34

O Hospital das Clínicas do Acre (Fundhacre) regulamentou nesta sexta-feira, 24, o acesso de visitantes às dependências da unidade visando, segundo a superintendente Juliana Quinteiro, a necessidade de prevenir infecção hospitalar e de proteger os pacientes internados nas enfermarias e UTI. Estar identificado é uma obrigação de agora em diante: “É obrigatório o uso do crachá à altura do peito em local bem visível que será fornecido pela portaria durante a estadia no recinto hospitalar”, diz a portaria publicada no Diário Oficial do Estado disciplinando o tema.

Pastores e outros religiosos só estão autorizados a fazer visitas entre 16h e 17h aos pacientes que autorizarem a presença deles em seus leitos. Normas mais rígidas estão sendo exigidas para visitantes comuns, estagiários da área médica e outras pessoas que costumam percorrer os corredores do hospital.