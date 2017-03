Rio Branco sedia Encontro Internacional de Graffiti que acontece entre os dia 25 e 31

Grafiteiros de todo o Brasil e da Bolívia participam, em Rio Branco, do Encontro Internacional de Graffiti (RB Graffiti), que acontece entre os dias 25 e 31 de março. A programação se desenvolve em vários pontos públicos da cidade e é aberta a todos os interessados.

A solenidade de abertura do evento será realizada neste sábado, 25, às 10h, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, sede da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), uma das principais apoiadoras da atividade. A ação acontece no local durante todo o sábado.

No primeiro dia, entre 12h e 18h, os artistas Claudeney Alves, Jessé Luiz, Ramon N-Green e outros farão intervenções, ou live paint, de graffiti nos muros do Centro Cultural. Enquanto isso, as bandas Classe Rap, THL, Shadai, Conexão Interna, Wallace Hugin e Maria Joana, além de DJs, animam o público. A programação do sábado se encerra com muito rap na UTI da Gameleira, durante a Batalha de Rimas Rotativas (BTR), que tem início às 19h.

No decorrer da semana, o RB Graffiti acontece também na área de ginástica do Parque da Maternidade, na Escola Mário de Oliveira, na Câmara dos Vereadores, nas escolas Heloisa Mourão Marques e Glória Perez, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), no Espaço Família Junina e na Rua África. Todos os ambientes receberão intervenções de graffiti e atrações culturais de rap, dança urbana, DJs, bandas de rock e outras.

“Vários artistas parceiros de outros Estados, como Rondônia e Paraná, bem como de países vizinhos, como a Bolívia, estarão conosco nesses sete dias, passando experiências fantásticas para nossos artistas locais, assim como nós, artistas acreanos, também temos muitas coisas bacanas para mostrar”, afirmou um dos organizadores do encontro, o grafiteiro José Alberto Junior.

Confira a programação completa:

DIA 25 – SÁBADO

Local: Fundação Garibaldi Brasil

10h – Solenidade de Abertura e entrega dos kits para os artistas

12h às 18h – Live Paint com os artistas Claudeney (CAS), Jessé Luiz (Dedé), Ramon (N-Green) e outros.

12h – DJs

14h – Classe Rap

14h – THL

15h – Shadai

15h – Conexão Interna

16h – Wallace Hugin

17h – Maria Joana

19h – BTR (Local: UTI Gameleira)

DIA 26 – DOMINGO

Local: Área de Ginástica do Parque da Maternidade

14h – Live Paint com TRZ Crew (Junior, Desh e Fred Portela) e Matias

14h – Clãbocos

14h – Samyron Rap

15h – Sempre Rap

15h – Marecrew

16h – Kalibre 12

16h – Facção Urbana

17h – Ajota Mc

17h30 – Rasta Crew

18h – Djs

DIA 27 – SEGUNDA: DIA INTERNACIONAL DO GRAFITE

Local: Escola Dr. Mário de Oliveira

8h – Bate-papo sobre Artes Urbanas com artistas e convidados

14h – Live Paint com os artistas Matias, TRZ Crew, Dedé, Claudeney e outros.

14h – 18h – DJs

DIA 28 – TERÇA

Local: Câmara Municipal dos Vereadores

9h – Solenidade na Câmara de Rio Branco sobre Artes Urbanas Acreanas e Intervenção Live (no intervalo da sessão)

Local: Ceja do São Francisco

14h – Live Paint com os artistas Ronaldo (FAT), Clementino (Tino), Mardilson e Kets.

15h – Hauxclã

15h30 – Raper LH

16h – CL Mc

16h30 – Zona 9

17h – Djs

DIA 29 – QUARTA

Local: Escola Heloisa Mourão Marques

8h – Bate-papo sobre Artes Urbanas com artistas e o convidado Michael Devis (Curitiba)

10h – Workshop com Michael Devis (aberto aos artistas convidados)

Local: Escola Glória Perez

14h – Live Paint com os artistas Mahatma (Maha), Isma Stencil, Wallace (WXLC), Julio e Danilo de S’Acre

14h às 18h – DJs + Mic aberto para MCs

DIA 30 – QUINTA

Local: Escola Ceja – Centro

8h – Bate-papo sobre Artes Urbanas com artistas e o convidado Michael Devis (Curitiba)

Local: Espaço Família Junina – Nova Espera

14h – Live Paint com os artistas Michael Devis (Curitiba) e TRZ Crew

**Participação do projeto “Águas Sagradas” da TRZ Crew

**Live Paint com os artistas Rico Bob, Andino e Haze, da Bolívia

15h – Rasta Crew

15h30 – Constante Mente

16h – Weed Crew

16h30 Cacique

17h – Wallace Hugin

17h30 DJs + Mic aberto

DIA 31 – SEXTA

Local: Mercado dos Colonos

9h às 18h – Mutirão de Graffiti com todos os artistas convidados

18h – Final da batalha de MCS

19h – Apresentação de dança urbana

Tefs Crew

Rac Electrodance

Tropa de Elite Breakers

19h30 – Kalibre 12

19h45 – Facção Urbana

20h – Ajota Mc

20h15 – Zona 9

20h30 – Wallace Hugin

20h45- Classe Rap

21h – THL

21h15 – Clãbocos

21h30 – Conexão Interna

21h45 – Rasta Crew

22h – Sempre Rap

22h15- Samyron Rap

22h30 – Constate Mente

22h45 – Marecrew

23h – Hauxclã

23h15 – Raper LH

23h30 – CL Mc

23h45 – Cacique

00h – Shadai

00h15 – Banda Maria Joana