Rio Branco sedia encontro das Câmaras Municipais do Acre com cerca de 120 vereadores

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/03/2017 10:12:09

Cerca 120 vereadores de todo Acre participam, na manhã desta sexta-feira, 24, do IV Encontro das Câmaras. O evento é realizado pela Associação das Câmaras Municipais do Estado do Acre (Aceacre) em parceria com a Assembleia Legislativa.

No encontro ocorre a posse do presidente da Câmara de Rio Branco, Manuel Marcos, do PRB, como presidente da Aceacre.

Participam do evento os senadores Sérgio Petecão, do PSD, e Jorge Viana, do PT, além do prefeito Marcus Alexandre Viana e o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, do PT.