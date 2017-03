Resultado final dos pedidos de isenção em concurso da Policia Militar é publicado no Diário Oficial

Da redação ac24horas - 24/03/2017 09:42:04

O Diário Oficial publica nesta sexta-feira, dia 24, o resultadofinal dos pedidos de isenção do valor da taxa de inscrição do concurso para aluno soldado da Polícia Militar do Acre. Na publicação anterior, os interessados puderam expedir recurso junto ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador do concurso.

No documento também está a relação dos que continuam com os pedidos negados, e deverão pagar a taxa de inscrição para o processo de seleção pública. O resultado está disponível no enderenço eletrônico www.ibade.org.br.

O concurso disponibiliza 250 vagas para cargo de aluno soldado combatente da Polícia Militar do Acre, sendo 184 para o sexo masculino e 46 para o sexo feminino. Também há 10 vagas para o cargo de aluno soldado músico e outras 10 para o cargo de aluno soldado saúde (sendo cinco para técnico em enfermagem e cinco para auxiliar de saúde bucal).