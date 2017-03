Prefeitura de Rio Branco convoca mais 58 pessoas

Da redação ac24horas - 24/03/2017 09:23:35

A prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira (24) mais um chamamento para a contratação temporária de 90 dias um grupo de 58 pessoas aprovadas no último concurso para o preenchimento de vagas para o setor de educação municipal. Os novos chamados são para merendeira para a zona urbana (36 vagas), merendeira zona rural (3), assistente da creche zona urbana (19).

Apesar de ser temporário, existe a expectativa de efetiva contratação em definitivo tão logo a prefeitura conclua o processo de ampliação do quadro de vagas em tramitação.

Os candidatos abaixo relacionados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação – Divisão de Recursos Humanos/Seção de Lotação, localizada à Rua Quintino Bocaiúva, nº 32, esquina com a Rua Milton Matos, nº1833 – bairro Bosque – Rio Branco/AC, para fins de lotação imediata e de acordo com a função na data e horários abaixo citados: dia 24 de março de 2017, a partir das 9h.

Os nomes dos novos chamados pode ser consultado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta sexta-feira, páginas 65-66, disponível em http://www.diario.ac.gov.br/. O arquivo está no formato PDF.